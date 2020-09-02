شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون يستجدون قبائل طوق صنعاء لسرعة التوجه إلى جبهات القتال بمارب .. تفاصيل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استجدت جماعة الحوثيين قبائل طوق صنعاء ، بسرعة التحرك إلى جبهات القتال المشتعلة ، في محافظة مارب والتي يطلق عليها قبليا إسم ’’إعلان النكف‘‘ .

وقالت مصادر محلية ، الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020م ، أن الحوثيين استجدوا رجال القبائل في محافظة صنعاء بسرعة التحرك إلى جبهات القتال المشتعلة في محافظة مارب بعد تقهقر جماعة الحوثي في أطراف مارب .

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وأضافت المصادر أن عدد الذين استجابوا للتحرك للجبهات قليل جدا ، وهو ما دفع جماعة الحوثي بالتغرير بالأطفال ، واختطافهم من قرى محافظة صنعاء ، وجرهم إلى الجبهات دون معرفة ابائهم .

هذا ودعت جماعة الحوثي عناصرهم السابقة والمشرفين بسرعة التحرك إلى محافظة مارب على وقع هزائم جماعة الحوثي في المحافظة وعودة مئات الجثث إلى صنعاء والتي أثرت سلبا على التحرك للجبهات بعد اشتداد المعارك .