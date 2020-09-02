شكرا لمتابعة خبر عن محافظة أبين : هجوم عنيف لميليشيا الانتقالي على مواقع الجيش الوطني وتدخل المراقبين السعوديين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني بمحافظة أبين صدت ، اليوم الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020م ، هجوما لمليشيا المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا ، هو الأعنف خلال الأسابيع المنصرمة.

ووفقاً للمصادر ، فإن المعركة في جبهتي الطرية والساحل بدأت في ساعات الفجر الأولى بتبادل للقصف المدفعي والأسلحة المتوسطة ، قبل أن تبدأ مليشيا المجلس الانتقالي بالهجوم مستخدمة عربات الاوشكش الأمريكية المقدمة لهم من دولة الإمارات.

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وأضافت المصادر أن قوات الجيش الوطني أفشلت الهجوم ، لافتة إلى أن فريق المراقبين السعوديين تدخل قبل ظهر اليوم لوقف المعارك التي بدأت منذ الفجر.

ورغم توقف هجوم مليشيا المجلس الانتقالي إلا أن القصف على مواقع الجيش الوطني في الشيخ سالم ما يزال مستمرا وهو ما قد يمهد لهجمات أخرى.

وتأتي هذه التطورات عقب يومين من لقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال وفد المجلس الانتقالي في الرياض واستئناف مشاورات اتفاق الرياض بعد أن علق المجلس الانتقالي مشاركته في المشاورات لأسبوع كامل.