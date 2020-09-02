شكرا لمتابعة خبر عن مقتل قيادي حوثي في عملية نوعية للجيش الوطني مستجدات جبهتي المخدرة وقيفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني أحرزت تقدما واسعا في جبهة المخدرة شمال صرواح بمحافظة مأرب.

وأضافت المصادر أن معارك عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني وجماعة الحوثي تكبدت فيها الجماعات خسائر فادحة وخسرت عدة مواقع.

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كما أفادت المصادر عن مصرع القيادي الحوثي أبو صقر السقاف مع العشرات من جماعة الحوثي وتدمير أطقم ومدرعات عسكرية في غارات لطيران التحالف.

ووفقا للمصادر فإن الجيش الوطني مسنودا بالقبائل نفذ عملية مباغتة قتل فيها أكثر من 10 حوثيين وغنم عدة أسلحة متنوعة في جبهة المشيريف حدود قيفة شمالي البيضاء.

وكانت مصادر تحدثت عن مصرع نجل القيادي الحوثي البارز الذي لقي مصرعه صالح الصماد فضل صالح الصماد في جبهة قانية.