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صنعاء - ياسمين الخيامي - القضاء السعودي :القتل تعزيرا لـ"خاطفة الدمام" و25 سنة سجنا للمتهم اليمني

أصدرت المحكمة الجزائية بالدمام في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، حكما يقضي بالقتل تعزيرا على المتهمة الرئيسية في القضية المعروفة إعلاميا باسم "خاطفة الدمام".

وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي بحكم القتل تعزيرا بحق المتهمة باختطاف 3 مواليد قبل ثلاثة عقود بمدينة الدمام والحكم على المتهم اليمني بالسجن لمدة خمسة وعشرين عاما.

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القضاء السعودي :القتل تعزيرا لـ"خاطفة الدمام" و25 سنة سجنا للمتهم اليمني

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وفي شهر أبريل 2020 وجهت النيابة العامة السعودية الاتهام إلى 5 أشخاص، 4 سعوديين ويمني واحد، مطالبة بالحكم عليهم بحد الحرابة وبعقوبات مغلظة.

وقال المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة حينها إن امرأة تقدمت بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلين زعمت أنها عثرت عليهما قبل 20 عاما، وبتوجيه من النائب العام سعود بن عبد الله المعجب، تم التحري عن الواقعة وربطها بقضايا جنائية ذات سلوك إجرامي مماثل في نفس الفترة الزمنية، فتبين بعد إجراء الفحوص البيولوجية عدم ثبوت نسب المخطوفين إلى المتهمة، وثبوت نسبهم لأسر سعودية أخرى سبق وأن تقدمت ببلاغات عن اختطاف أطفالهم، في القضية التي باتت تعرف إعلاميا بـ"خاطفة الدمام".

وأضاف المتحدث الرسمي أن التحقيق انتهى بتوجيه الاتهام إلى 5 أشخاص في القضية، أحدهم يقيم خارج المملكة، طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الإنتربول.



