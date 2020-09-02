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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الضالع.. إضراب شامل في دمت احتجاجاً على استفزازات الحوثيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020
الضالع - الخليج 365
شهدت مدينة دمت في محافظة الضالع، إضراباً شاملاً، احتجاجا على ممارسات مليشيا الحوثي الإنقلابية المستفزة ومنع تداول العملة الجديدة.
وقالت مصادر محلية إن المحلات التجارية ومحلات الصرافة والمطاعم، وأسواق القات وغيرها، أغلقت أبوابها، وشلت الحركة بشكل عام في شوارع المدينة.
يأتي ذلك عقب تصعيد مليشيا الحوثي لممارساتها الإبتزازية بحق التجار والصرافين، وما تقوم به المليشيا من أعمال نهب ومصادرة أموال الصرافين والتجار بحجة منع التعامل بالعملة الجديدة.
ودشنت ميلشيات الحوثي الانقلابية حملة تنكيل جديدة بسكان مناطق التماس مع مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، بمبرر مصادرة الطبعة الجديدة من العملة الوطنية.
وقال سكان في مناطق بين محافظتي الضالع وإب "إن ممثلي الميليشيات في مناطقهم نفذوا حملات دهم واعتقالات وإغلاق للمحال التجارية، تحت مبرر البحث عن الطبعة الجديدة من العملة، التي حظرت ميليشيات الحوثي تداولها في مناطق سيطرتها".
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