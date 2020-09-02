"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الخميس 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020 عدن - الخليج 365

Advertisements ينشر "الخليج 365"، اليوم الأربعاء، مواعيد اقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية، ليوم غد الخميس الموافق 03 سبتمبر 2020م كالتالي : رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول: 1045 صباحا. رقم الرحله : 607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع : 1145 ظهرا. (توقيت القاهره). الوصول: 1615 مساء. رقم الرحله : 632. خط الرحله : عدن - الخرطوم. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول: 0900 صباحا. رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن - القاهره. الاقلاع : 1030 صباحا.

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