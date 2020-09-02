شكرا لقرائتكم خبر عن ليست السيول.. شاهد صور الخطر الجديد الذي حذر منه أشهر فلكي يمني وسوف يصيب اليمن خلال الأيام القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت محافظة الضالع، عصر الثلاثاء تساقط الثلوج في عدة مناطق، واستمتع الكثيرون بالحدث النادر، رغم الرياح الشديدة والثلوج الكثيفة التي أغلقت بعض الطرق. وقال سكان محليون أنهم شاهدوا تساقط ثلوجا كثيفة في مديرية جُبَنْ غطت الجبال والوديان لأول مرة تشهده محافظة الضالع”.. قد يهمك ايضاُ لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وغمرت مواقع التواصل الاجتماعي صور لجبال ووديان ومعالم تغطيها الثلوج، في أجزاء واسعة من مديرية جبن، حيث هرع السكان لتصوير التساقط المفاجئ للثلوج. وفي السياق نفسه حذر الفلكي اليمني محمد عدنان الشوافي، خبير دولي في الفيزياء الفلكية والطاقة، المزارعين من تساقط الثلوج خلال الايام القادمة. وتوقع في بلاغ صحفي حصل نافذ اليمن على نسخه منه، “الاخوة المزارعين، احتمال هطول حبات البرد يرتفع الايام القادمة، مزيد من توخي الحذر”.

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