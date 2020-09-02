شاهد.. البحسني يعمد عقداً لمشروع الانارة بالطاقة الشمسية بشارعي الستين وخلف بمدينة المكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020

عمّد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، عقداً لمشروع الإنارة بالطاقة الشمسية لشارع الستين (من مجسّم شبام الى ساحة العروض) وشارع منطقة خلف (من تقاطع باشريف الى جولة شركة النفط بجول مسحة).



وقضى العقد بتوريد وتركيب كشافات بقدرة 120 واط "نظام مدمج اللمبة مع البطارية" تعمل بالطاقة الشمسية يتم تركيبها على أعمدة الإنارة الموجودة بشارعي الستين وخلف، خلال 4 أشهر، وبتكلفة إجمالية 871,850 دولار، بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة.

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ووجه المحافظ البحسني بسرعة تنفيذ المشروع بحسب المواصفات مع الاهتمام بجودة الكشافات وضمان الصيانة لخمس سنوات بحسب العقد، والالتزام بالتنفيذ خلال أربعة أشهر، كما وجه المحافظ بسرعة استكمال تجهيز عقود الإنارة بالطاقة الشمسية لمشاريع كورنيش المحضار وخور المكلا وكورنيش حي السلام، وإنارة الشوارع الداخلية لشوارع مدينة المكلا من مدخل فوة القديمة حتى بويش بكشافات "LED" لتوفير الطاقة بأكثر من النصف.

وأكد المحافظ البحسني أهمية هذه المشاريع في إنارة الشوارع الرئيسة لعاصمة المحافظة لتوفير الطاقة الكهربائية وضمان إنارة الشوارع.

وقّع العقد مدير إدارة الإنارة بمكتب الاشغال العامة والطرق بساحل حضرموت المهندس عامر محمد العكبري، وعن شركة هاجكو للتجارة والمقاولات المنفذة للمشروع، مديرها العام خالد أحمد باحداد.

حضر التوقيع وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق، ومدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد سعيد باخلعة.