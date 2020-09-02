البحسني يوقع على عدد من العقود لمشاريع مهمة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وقّع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بالمكلا، على عدد من العقود لمشاريع مهمة بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة في قطاعات الطرق والمياه والجسور بمديريتي حجر وبروم ميفع التي تضررت بسبب كارثة السيول التي اجتاحت المحافظة في يونيو المنصرم.



حيث وقع المحافظ البحسني على مشروع "مياه جزول وحصن باقروان" بمديرية حجر، ويشمل توريد وتركيب أنابيب "بولي ايثيلين" مختلفة الأقطار ومعالجة الخطوط في مجاري السيول من خلال إيجاد حلول بديلة خصوصاً بعد تعرضها لأضرار السيول والفيضانات، على أن يستكمل المشروع خلال 45 يوماً من بدء العمل في المشروع.

ووقّع محافظ حضرموت على مشروع "مياه ميفع" بمديرية بروم ميفع، ومشروع "طريق رحاب الفرضحة" بمديرية دوعن بطول 33 كيلو و400 متر بمديرية دوعن.

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ووقع المحافظ البحسني على "مشروع صيانة القنوات" بمديرية حجر بتمويل من منظمة الفاو ومساهمة السلطة المحلية بالمحافظة، ويوفر المشروع لأبناء المديرية نحو 700 فرصة عمل.

وأكد محافظ حضرموت على أهمية هذه المشاريع الحيوية التي يستفيد منها أهالي المديريات المتضررة من كارثة السيول، مشدداً على ضرورة إنجاز واستكمال المشاريع طبقاً للمواصفات الفنية وحسب الفترة الزمنية المحددة.

ووجه المحافظ لجنة المناقصات بالمحافظة بسرعة إنزال مناقصات لمشاريع "تأهيل طريق ردفان - جسر شرج بن طالب"، و"طريق الريان - رأس حويرة".

وتأتي هذه المشاريع ترجمة لتوجيهات محافظ حضرموت خلال نزوله الميداني إلى مديريتي حجر وبروم ميفع في الثالث عشر من أغسطس الماضي، واطلاعه على حجم الأضرار التي خلفتها كارثة السيول الأخيرة.

حضر التوقيع وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين سعيد بارزيق، ومدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق بساحل حضرموت الدكتور محمد سعيد باخلعة، ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب يسلم غانم، ومدير عام هيئة مياه الريف المهندس زاهر باخوار.