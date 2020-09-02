شكرا لبحثكم عن خبر لملس يبحث مع باشريف أزمة الإنترنت والاتصالات في عدن والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - استقبل محافظ عدن الاستاذ احمد حامد لملس بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الثلاثاء معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس لطفي باشريف .

وفي اللقاء تم بحث جملة من القضايا المتعلقة بقطاع الاتصالات وسبل التعاون والتنسيق المشترك بين السلطة المحلية بعدن والوزارة في تنفيذ المشاريع التوسعية وحل الإشكاليات التي تواجهها هيئات الوزارة في المحافظة .

وقدر لملس الدور الكبير الذي تلعبه الوزارة في استمرار خدمة الاتصالات وجهود تطويرها.

داعيا الوزارة إلى توسيع خدمة شبكة عدن نت وتسهيل إجراءات حصول المواطن عليها بالإضافة إلى ضرورة استيعاب الكوادر الشابة من الخريجين من أبناء عدن في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في هيئات الوزارة المختلفة.

مبديا استعداد السلطة المحلية للتعاون مع الوزارة في تذليل اي صعوبات تواجه مشاريع وبرامج الوزارة المستقبلية.

من جانبه عبر الوزير باشريف عن عظيم شكره وتقديره لتفهم المحافظ لأهمية دور الاتصالات وتقنية المعلومات في حياة المجتمع اليومية وإعلان تعاونه الكامل مع الوزارة.

مؤكدا أن الوزارة تضع كل إمكانياتها في خدمة مشروع بناء وتنمية عدن الذي يقوده المحافظ ومساعدته في كافة المجالات المتعلقه بجوانب الاتصالات وتقنية المعلومات.

حضر اللقاء سامي البرطي نائب رئيس الهيئة العامة للبريد ومحمد حسن بن حيدر مدير مكتب وزير الاتصالات وماجد الحسام ومحمد الجنيدي سكرتير المحافظ.

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