شكرا لبحثكم عن خبر الحكم بإعدام سفاح إنماء رميا بالرصاص والقاتل يطالب بسرعة التنفيذ والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - عقدت محكمة البريقة الإبتدائية جلستها العلنية اليوم الثلاثاء ١٢ محرم ١٤٤٢هـ الموافق ١/٩/٢٠٢٠م برئاسة فضيلة القاضي عمار علوي مسعود رئيس المحكمة وحضور آمين السر سمير صالح مهدي وحضور وكيل النيابة العامة القاضي علي محسن شملان وبحضور محاميا الضحايا المحامي الدكتور خالد علي مصلح والمحامي صالح العامري والمحامي المكلف من قبل المحكمة للدفاع عن المتهم وبعد مواجهة المتهم بقرار الإتهام وقائمة أدلة الإثبات أقر المتهم بالتهمة المنسوبة إليه وبعد استكفاء جميع الأطراف وطلبوا حجز القضية للحكم واصدرت المحكمة حكمها والذي قضى منطوقة بالآتي :

١) إدانة المتهم قاسم احمد علي قاسم البن بالتهم المنسوبة إليه في قرار الاتهام .

٢) معاقبة المتهم بالجلد ثمانين جلدة حدا لارتكابه جريمة شرب الخمر في مكان عام يشهده طائفة من المسلمين

٣) اعدام المتهم قاسم احمد علي قاسم البن رميا بالرصاص حتى الموت قصاصا وتعزيرا

٤) حق الطعن بالاستئناف لجميع الأطراف وفقا للقانون ..

والله خير الحاكمين

وفي الجلسة أفاد المتهم بأنه موافق على الحكم وبصم مما يتعين عرضه وجوبا على المحكمة العليا للجمهورية. للمصادقة .

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