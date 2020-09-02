شكرا لبحثكم عن خبر شاب من تعز يحرق شقيق والده بالبترول ومنع انقاذه بسبب متر من الارض والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اقدم شاب في مدينة تعز على إحراق ابن عمه مانعا جميع محاولات إسعافه.

وقال مصدر وفقا لكريتر سكاي: هزت جريمة مروعة قرية الاصابح بالتربة في تعز.

وأضاف المصدر: حيث قام شاب باحرق ابن عمة بعد رشة بالبنزين واشعالة ومنع الجميع من إسعافه.

وأشار المصدر إلى أن السبب يعود الى نزاع على مسافة " متر" بين املاك الشبابين

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