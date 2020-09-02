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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف حوثي يتلف محاصيل زراعية جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020
الخليج 365 ـ متابعات
قالت مصادر محلية، إن قصفاً لمليشيات الحوثي تسبب بإتلاف محاصيل زراعية في قرى سكنية ومزارع مواطنين، في مديرية الدُّريهمي بمحافظة الحديدة، ضمن انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية. وذكرت المصادر، أن المليشيات الحوثية استهدفت منازل ومزارع مواطنين شرق الدُّريهمي، مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة، وأطلقت نيران أسلحتها القناصة بكثافة. وأكدت المصادر، أن استهداف المليشيات الهستيري، تسبب بإتلاف محاصيل زراعية، مخلفًا خسائر فادحة للمزارعين، كما أثار حالة من الرعب والهلع في صفوف السكان. وضمن تصعيد المليشيات وخروقاتها المتواصلة للهدنة الأممية، وبالتزامن مع استهداف الدُّريهمي، استهدف الحوثيين مناطق متفرقة جنوب محافظة الحديدة.
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