شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قتلى حوثيون خلال مواجهات مع الجيش في نهم شرقي صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020

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قصفت مدفعية الجيش، مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي في مواقع متفرقة، بجبهة نهم ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا الحوثية، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات القتالية التابعة لها.



وأفشلت قوات الجيش، محاولة تسلل للمليشيات الحوثية، في محيط منطقة نجد العتق بجبهة نهم، وأجبرت عناصرها على الفرار، بعد أن أوقعت في صفوفها قتلى وجرحى.

إلى ذلك، استهدفت مقاتلات التحالف، اليوم، تعزيزات المليشيا في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.