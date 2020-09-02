استعدادات حوثية لافتتاح سوق سوداء لـ ”الانترنت” والبدء بـ ”المساربة”

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يزيد بن سلمان - شبوة - تبذل سلطات مليشيا الحوثي استعدادات مكثفة لافتتاح سوق سوداء لـ "الانترنت" في العاصمة صنعاء وكافة المحافظات والبدء بـ "المساربة" من يوم الاثنين.

وعبر مئات النشطاء والمستخدمين عن غضبهم من إنقطاع النت الذي يعد الاغلى تكلفة في العالم.

ويأتي ذلك بعد إعلان مصدر مسئول في المؤسسة العامة للاتصالات بصنعاء و الشركة اليمنية للاتصالات الدولية “تيليمن”، عن خروج 60 % من السعات الدولية للإنترنت عن الخدمة نتيجة قطع في أحد المسارات الدولية خارج اليمن.

وشهدت خدمة الانترنت تراجع كبير خلال الاشهر الماضية منذ إنقطاع الكابل البحري.

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