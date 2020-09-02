شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حالة الطقس في السعودية خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020

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توقعت الهيئة العامة للآثار وحماية البيئة في السعودية حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.



وقالت الهيئة، في نشرتها اليوم: بمشيئة الله تعالى - سماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة، كذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضافت: تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط وشمال المملكة، ويتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.