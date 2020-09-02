شكرا لبحثكم عن خبر الحكومة تدعو إلى تحرك فوري لإنقاذ "صافر" من الانفجار الوشيك (صور) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

‏حمّل وزير الإعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني جماعة الحوثي المسئولية الكاملة عن الكارثة التي قد تحدث نتيجة غرق أو انفجار ناقلة النفط ‎صافر وتسرب أكثر من مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر، بعد تجاهلها لكل المناشدات والتحذيرات التي أطلقت وتنصلها من التزامها بالسماح لفريق أممي الصعود إلى الناقلة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن الإرياني قوله "إن ‏صور جديدة تظهر تسرب المياه إلى ناقلة النفط ‎صافر واحتمالية غرقها أو انفجارها في أي لحظة بعد معالجات مؤقتة قامت بها الجماعة الحوثية في منطقة التسرب، ما ينذر بوقوع أكبر كارثة تلوث بيئي في تاريخ البشرية لن تقتصر آثارها على اليمن بل ستطال كافة الدول المطلة على البحر الأحمر.

وطالب الإرياني ‏المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحرك فوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق الناقلة ‎صافر وعدم السماح بتحويل الملف إلى مادة للمتاجرة والابتزاز السياسي، والضغط على جماعة الحوثي لرفع القيود عن عملية تقييم الوضع الفني للناقلة والشروع في أعمال الصيانة.

وفي وقت سابق أكدت مصادر مطلعة أن النفط الخام بدأ يتسرب من سفينة "صافر" العائمة قبالة سواحل الحديدة في البحر الأحمر غربي اليمن.

Advertisements

وأضافت المصادر أن سفينة صافر الراسية بالبحر الأحمر دخلت اليوم الثلاثاء مرحلة فوق الخطر، مشيرة إلى أن النفط بدأ اليوم بالتسرب من الناقلة.

‏وبحسب المصادر فإن انفجار الناقلة ‎كارثة بات على وشك الوقوع بعد تسرب نفطي منها.

ولفتت إلى أن فريق صيانة محلي بدأ صيانتها للحد من الكارثة.

وأضافت المصادر أن "عملية الإصلاح تتعذر على فريق الشركة وأصبحت صيانة السفينة غير ممكنة، لأن التلف لا يمكن إصلاحه بسبب أن المعدات الخاصة بالسفينة أصبحت جميعها متهالكة، بالإضافة إلى أن منظومة مكافحة الحريق الخاصة بالسفينة باتت متوقفة وخارجة عن الخدمة".