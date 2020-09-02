شكرا لبحثكم عن خبر طرد 3 شبان يمنيين من الأراضي البريطانية.. لهذا السبب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في تهمة غير متوقعة وتكاد تكون مؤلمة لاسيما وبلدهم يعاني من التمزق والحروب فقد تم احتجاز ثلاثة أفراد يمنيين من عائلة واحدة، وصلوا إلى المملكة المتحدة على متن قارب صغير في مركز احتجاز المهاجرين، بينما أفلت عضو رابع من عقوبة السجن لأنه وصل إلى المملكة المتحدة بالطائرة.



أفراد الأسرة، الذين طلبوا أن يتم الإشارة اليهم بأسمائها الأولى فقط، من اليمن الذي مزقته الحرب، كانوا يعيشون في دولة خليجية ولكن عندما ألغت تلك الدولة تصاريح إقامتهم أجبروا على الفرار.

على الرغم من أن جميع طلبات اللجوء الأربعة تستند إلى الخطر على حياتهم في اليمن، إلا أن الأب حسين، 52 عامًا، كان قادرًا على السفر بالطائرة إلى المملكة المتحدة بعد حصوله على تأشيرة زيارة.

استغرقت رحلته من الشرق الأوسط إلى المملكة المتحدة بضع ساعات ولم تعرض حياته للخطر.لكن أبناءه الثلاثة، حمزة، 25، حسن، 23، وحازم، 22، لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرات، فاضطروا إلى استخدام المهربين للوصول إلى المملكة المتحدة.

استغرقت رحلتهم عامًا، وكلفت أكثر بكثير من رحلة والدهم وعرّضت حياتهم للخطر عدة مرات.الإخوة الثلاثة جميعهم في مركز مطار جاتويك لترحيل المهاجرين ولديهم تذاكر لرحلة طيران مستأجرة إلى إسبانيا في 3 سبتمبر لأنهم مروا عبر ذلك البلد في طريقهم إلى المملكة المتحدة.

بموجب ما يسمى بلوائح معاهدة دبلن، يمكن للمملكة المتحدة أن تطلب من أول دولة آمنة مروا بها إعادته يبدوا أن إسبانيا وافقت على طلب وزارة الداخلية لترحيلهم إلى هناك.

نظرًا لأن والد الأخوة لم يمر عبر دولة أوروبية أخرى قبل وصوله إلى المملكة المتحدة، لم يتم حبسه وتقوم وزارة الداخلية بدراسة طلب اللجوء الخاص به.

الأسرة توسلت إلى وزارة الداخلية ألا تفرقهم. سافر الأشقاء الثلاثة أولاً إلى تركيا، حيث استقلوا رحلة جوية متجهة إلى الإكوادور، ثم سافروا إلى إسبانيا، ومن هناك سافروا إلى كاليه، حيث تمكنوا من عبور القناة في محاولتهم الثالثة.

في إحدى المحاولات الفاشلة، انزلق شقيق من الزورق وكاد يغرق ولكن أحد إخوته أنقذه.وصل الأب إلى المملكة المتحدة قبل أن يصل أبناؤه. لقد شعروا بسعادة غامرة عندما اتصلوا بعضهم ببعض، ووافقت وزارة الداخلية على وضع الأسرة في سكن واحد معًا في مانشستر.

Advertisements

ولكن بعد أقل من أسبوعين معًا، كانت هناك غارة فجرية على مكان الإقامة أمرت بها وزارة الداخلية وتم اعتقال الإخوة الثلاثة ونقلهم إلى مركز ترحيل المهاجرين في بروك هاوس بالقرب من مطار جاتويك تاركين والدهم وحده في السكن.قال الأب حسين إنه بكى طول رحلة أبنائه الخطرة إلى المملكة المتحدة. قال: “لقد شعرت بقلق شديد بشأن بقائهم على قيد الحياة طول الوقت، وشعرت بالذنب لأن رحلتي كانت أسهل بكثير من رحلتهم”. لقد صُدم بمداهمة وزارة الداخلية فجرًا، بعد وقت قصير من لم شمل الأسرة.قال: “لم يُسمح لي حتى بتوديع أبنائي عندما تم نقلهم”.

“كان الأمر قوياً للغاية عندما تمكنا من أن نكون معًا هنا في المملكة المتحدة بعد الرحلة الصعبة التي مر بها أبنائي. لكن الآن انفصلت عنهم مرة أخرى. قلبي مكسور. أنا أبكي ليل نهار. أملي الوحيد هو أن يتمكن أبنائي بطريقة ما من العودة إلي”.متحدثًا من بروك هاوس، قال حسن: “الجو هنا متوتر للغاية.

عزائي الوحيد هو أنني مع شقيقَيَّ. لم ننجح في العثور على الاستقرار في أي دولة أوروبية. لا أريد أن أعيش بعد الآن. نحن نبحث عن بلد آمن. نحن نبحث عن الكرامة وحقوق الإنسان ولكن كل الأبواب مغلقة في وجهنا”.وقال إن الإخوة خائفون من إعادتهم إلى إسبانيا في 3 سبتمبر. قال: “أوضاع طالبي اللجوء هناك سيئة للغاية.

اضطررنا للنوم في الشارع ولم يكن لدينا طعام وعوملنا بطريقة عنصرية من بعض الحراس هناك”. وأضاف أن عبور القناة في زورق كان مرعبًا. دفع كل منا للمهربين 3000 جنيه إسترليني.

تلقينا تهديدات وإساءات ولم نعتقد أننا سننجو من عبور القناة.

عندما رأيت العلم البريطاني على قارب خفر السواحل شعرت بالارتياح. شعرت وكأننا نستطيع أخيرًا أن نبدأ حياة جديدة. وبدلاً من ذلك، تم حبسنا في الحجز ونواجه إعادتنا إلى إسبانيا، البلد الذي لا يمكننا أن نعيش فيه”.

قال متحدث باسم وزارة الداخلية: “إنه مبدأ راسخ أن أولئك الذين يحتاجون إلى الحماية يجب أن يطلبوا اللجوء في أول بلد آمن يدخلونه، وألا يعرضوا حياتهم للخطر من خلال القيام برحلات غير ضرورية وخطيرة إلى المملكة المتحدة.

في حالة الأب، طلب اللجوء في المملكة المتحدة أولاً ونحن نواصل معالجة طلب اللجوء الخاص به “.