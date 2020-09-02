شكرا لبحثكم عن خبر بعد منع تداول العملة النقدية الجديدة.. البدء بأول تصعيد شعبي ضد الحوثيين "صورة" والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة -

اعلنت مصادر محلية في مدينة دمت بمحافظة الضالع قيام ابناء المدينة من التجار و المواطنيين بإلاضراب وإغلاق عدد من المحال التجارية احتجاجاً على منع الحوثيين تداول العملة اليمنية الجديدة .

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وقالت المصادر ل (يمن فويس) انه اغلق سوق حراج دمت المركزي للقات صباح اليوم إضراب كامل بعد منع تداول العملة الجديدة.



واضافت المصادر ان المواطنيين قاموا بالبدء بالتصعيد على مليشيا الحوثي بالرفض لهذا القرار الجائر ولقيت ذعوة الاضراب استحابة من الجميع وحذروا الحوثي من الاستمرار في ذلك وسيواصلون اغلاق المحال والاسواق حتى يسقط هذا القرار.

وحذروا الحوثي من هذه الممارسات التي تدخل حتى في قوت الناس والتعامل الربوي مائة الف مثلاً تصرف سبعين الف.