شكرا لبحثكم عن خبر أحكام إعدام تنفذها جماعة الحوثي في إثنين من قياداتها البارزة بتهمة الخيانة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعدمت مليشيا الحوثي الانقلابية قياديين بارزين لها، بعد الهزيمة التي تكبدتها في المعارك الأخيرة التي ما زالت تدور في عدد من الجبهات شمالي البيضاء.

وقال موقع الجيش"سبتمبر نت" إن المليشيات أعدمت أمس الأحد كلاً من “خالد صالح بن صالخ الوهبي، وعبدالرحمن الخضر الوهبي” ورمت بجثتهما مع آخرين تمت تصفيتهم بحسب مقربين منهما، في أحد المواقع التي فرت منها بسبب اشتداد المعارك مع الجيش، وجميعهم ينتمون إلى منطقة الوهبية مديرية السوادية محافظة البيضاء.



وبحسب الموقع فإن قتل القياديين جاء بعد خلافات عاصفة بين قيادات المليشيا واتهامها للقتيلين بالخيانة، إضافة إلى فشلها الذريع في إحداث اختراق وتحقيق انتصار للتقدم في اتجاه مديرية مأهيلية, التابعة لمحافظة مأرب، متكبدة الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد، ووقوع العشرات من عناصرها أسرى بيد أبطال القوات المسلحة ورجال المقاومة الشعبية.

وأحد الصريعين هو نجل الشيخ صالح بن صالح الوهبي، الذي يعد من أبرز مشايخ منطقة الوهبية مديرية السوداية وأحد قادة الميليشيات في محافظة البيضاء، بينما الآخر من المقربين له.

وحقق الجيش تقدما نوعياً في عدد من جبهات قانية شمال البيضاء بإسناد من رجال المقاومة الشعبية، ومقاتلات التحالف العربي، بينما خسرت المليشيا العشرات من عناصرها، سقطوا بين قتلى وجرحى وأسرى