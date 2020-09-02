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شكرا لبحثكم عن خبر توعد قبل أيام بدخول مأرب غازياً.. قيادي حوثي يقع أسيراً بقبضة الجيش "الأسم والصورة" والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت مصادر محلية خاصة اليوم من مأرب بأن قوات الجيش اليمني وأبناء القبائل تمكنوا من أسر القيادي المتحوث مبارك رزاق بن جديلان.
وقالت المصادر أن بن جديلان على قناة المسيرة ورد في تسجيل فيديو تم بثة قبل أيام قلائل توعد فيه بدخول مأرب غازياً مهللا ومكبراً.
لكنة دخل مأرب أسيراً مكبلاً تم القبض علية في هجوم كاسح شنتة القوات الحكومية الشرعية وأبناء القبائل في جبهة النضود بحدود محافظة مأرب الجوف.
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