شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. بدء تسرب المياه في ناقلة النفط صافر وتحذيرات من انفجارها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أظهرت صور جديدة متداولة لناقلة النفط "صافر" الثلاثاء، تسرب المياه الى داخل الناقلة العملاقة الراسية في سواحل البحر الأحمر (غربي اليمن).

وحمل وزير الإعلام معمر الارياني جماعة الحوثيين المسئولية الكاملة عن الكارثة التي قد تحدث نتيجة غرق أو انفجار الناقلة.

واتهم الارياني جماعة الحوثي بالتنصل من مسؤوليتها ازاء السماح لفريق اممي بصيانة الناقلة المهددة بتسرب اكثر من مليون برميل نفط إلى البحر الأحمر، ما قد يتسبب بأكبر كارثة بيئية للدول المطلة على البحر الأحمر وليس اليمن وحدها فحسب.

وتزايدت المخاوف من أن منطقة البحر الأحمر بأكملها تواجه واحدة من أكبر الأزمات البيئية في العالم، وتسرب نفطي بحجم لم يسبق له مثيل في منطقة حساسة للتنوع البيولوجي.

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وطالب الارياني ‏المجتمع الدولي وفي المقدمة الامم المتحدة ومجلس الأمن بتحرك فوري لاحتواء مخاطر انفجار أو غرق الناقلة ‎صافر وعدم السماح بتحويل الملف الى مادة للمتاجرة والابتزاز السياسي.

وأكد على ضرورة الضغط على جماعة الحوثي لرفع القيود عن عملية تقييم الوضع الفني للناقلة والشروع في أعمال الصيانة.

وتوصف " صافر" بالقنبلة الموقوتة القابلة للإنفجار في أية لحظة والتسبب بأكبر كارثة بيئية قد تشهدها المنطقة نتيجة تراكم خطير للغازات المنبعثة والمتطايرة.