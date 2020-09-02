شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بروفيسور يمني باليابان يؤسس مركز أبحاث يهتم باشباه الموصلات بجامعة اوساكا اليابانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 2 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

رحلة طويلة قضاها البرفيسور ذمرين في اليابان إبتداءً من رحلتة الدراسية مرورًا بالعمل في شركة تويو المنيوم وصولاً الى إنشاءه لمركز أبحاث متخصص كأول عربي يحقق هذا الإنجاز ، بالإضافة إلى تعينه كبرفسور في جامعة اوساكا.



اليوم تم افتتاح "مركز شركة تويو ألمنيوم لابحاث اشباه الموصلات في كلية الدراسات العليا للهندسة بجامعة اوساكا اليابانية .

الجديد بالذكر ان البروفيسور مروان يعد أحد مؤسسي ومشرفي هذا المركز والذي سيقوم بتطوير رقائق السيلكون جرمانيوم SiGe على رقائق السيلكون Si الرخيصة بالتعاون مع معمل ابحاث البروفسور فوجيوارا في قسم علوم إنتاج المواد ، كلية الدراسات العليا للهندسة ، في جامعة أوساكا والمتخصص في انتاج وتقييم اشباه الموصلات من نوح جاليوم نايترايد وبشكل خاص اول باعث للضوء LED بثلاثة الوان على رقيقة واحدة.

ذمرين أكد أن انشاء المركز جاء نتيجة حتمية لابحاث دامت لسنوات في شركة تويو المنيوم لتطوير رقائقSiGe / Si ذات كلفة اقتصادية وان الاوان لكي يتم استخدامها في انتاج اشباه الموصلات والتي ستستخدم لاحقا في مجالات عدة منها الاتصالات ذات الاطوال الموجية في حدود المليميتر وايضا في تطوير خلايا الطاقة الشمسية بكفاءة اعلى من ٣٤٪؜ مع تطبيقات اخرى لأشباه الموصلات في المستقبل.

كما ستقوم شركة تويو والتي يعمل فيها البروفيسور ذمرين بتبادل الموارد البشرية بين الباحثين وبناء شبكة بحث وتطوير ، وفي الوقت نفسه تطوير الأكاديميين في مجال أشباه الموصلات ، وحل المشكلات الفنية ، وتطوير الموارد البشرية الإبداعية.

وكمساهمة في ادارة المركز، ستقوم شركة تويو بإرسال ذمرين ككبير المختصين إلى جامعة أوساكا كبروفيسور معين بدوام كامل.

Advertisements

[حول مركز الابحاث المشترك]: مركز شركة تويو ألمنيوم لابحاث اشباه الموصلات

الغرض: تطوير تقنية تكوين طبقة SiGe و SiSn على رقائق من السيليكون بتكلفة منخفضة باستخدام تقنية ذات إنتاجية ضخمة.. المكان: حرم سويتا الجامعي ، جامعة أوساكا ، مدينة سويتا ، محافظة أوساكا.. الفترة: من 1 سبتمبر 2020 إلى 31 أغسطس 2023

يذكر أن البروفيسور ذمرين قام بتسجيل ما يربوا على ثلاثين براءة اختراع سابقاً تم اعتماد ١١ براءة اختراع منها حتى الان ، فيما تأخذ بقية الاختراعات الاجراءات القانونية لاعتمادها وقد تستغرق من ثلاث الى خمس سنوات.

كما وسجل البروفيسور ذمرين براءات اختراعاته لدى مكاتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في كلاً من الولايات المتحدة، واليابان وألمانيا والصين.

الجدير ذكره ان البروفيسور ذمرين أُوفد من قِبل جامعة صنعاء الى جامعة طوكيو للزراعة والتكنولوجيا في ١٩٩٩ لدراسة الماجستير والدكتوراة التى ناقشها في ٢٠٠٤ بعد ذلك حصل ذمرين على زمالة جمعية تشجيع العلوم اليابانية لمدة سنتين وهي من ارقى المناصب العلمية لابحاث ما بعد الدكتوراة ويتم فيها اختيار ٣٠٠ باحث فقط سنويا من مختلف انحاء العالم.

خلال فترة عمله في جامعة صنعاء وكزميل لجمعية تشجيع العلوم اليابانية في جامعة طوكيو للزراعة والتكنولوجيا قام ذمرين بعمل اتفاقية توئمة للجامعتين و تبادل للطلاب بين الجامعتين حيث استفاد بعض الطلاب اليمنين من جامعة صنعاء لدراسة برنامج الماجستير جزئيا في جامعة طوكيو للزراعة والتكنولوجيا لمدة سنة كامله على نفقة الاخيره.

البروفيسور ذمرين من مواليد مدينة تعز ١٩٧٥ التحق بثانوية عمر المختار ثم انتقل منها الى قسم الفيزياء في جامعة صنعاء وحصد فيها المركز الاول على دفعته ، ثم تم تعينه معيداً في الجامعه قبل ابتعاثه الى اليابان عبر منحة الحكومة اليابانية.

في عام ٢٠١٢ استقال ذمرين عن جامعة طوكيو للزراعة والتكنولوجيا وعمل ككبير المتخصصين بالإضافة الى عمله كعضو مجلس ادارة في شركة تويو المنيوم ورئيس لمركز ابحاث الشركة حتى اغسطس ٢٠٢٠.