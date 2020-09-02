شكرا لقرائتكم خبر عن قوات" 4 " دول كبرى تدمر سفينة" أمريكية" ضخمة وتغرقها بالكامل في المحيط الهادي ( شاهد أول الفيديو ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت قوات البحرية الأمريكية على حسابها بموقع “تويتر”، لحظة تدمير سفينة أمريكية، خلال مناورة عسكرية في المحيط الهادي تحمل اسم “ريمباك”.

خرجت من الخدمة وكان الهدف المرصود في الفيديو سفينة الشحن “يو إس إس دورهام”، التي خرجت من الخدمة عام 1994، بعد أن عملت مع البحرية لحوالى 25 عامًا.

وبحسب “سبوتنيك”، نقلا عن شبكة “إيه بي سي نيوز” الإخبارية الأمريكية، شاركت في المناورات التي أجريت قرب جزر هاواي 10 دول؛ بينما استهدفت السفينة قوات 4 دول، هي الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وبروناي.

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تدميرها وإغراقها ويُظهر الفيديو كيفية تصويب القذائف على الهدف من سفن وطائرات بهدف تدميرها وإغراقها؛ حيث تمت المهمة بنجاح.

و”ريمباك” مناورة دورية بدأت عام 1971، شاركت بها مؤخرًا 10 دول هي أستراليا وبروناي وكندا وفرنسا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والفلبين وسنغافورة، إلى جانب الولايات المتحدة. وشهدت المناورة حضور 22 سفينة وغواصة واحدة وطائرات حربية، إضافة إلى أكثر من 5 آلاف عسكري.