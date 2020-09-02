شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يصدرون قرارات صارمة بشأن تداول الدولارات القديمة "صورة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

وجه البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين، كافة البنوك وشركات الصرافة بالتعامل بالدولار الأمريكي الأبيض 2003 و 2006 في عمليات البيع والشراء.

ودعا في تعميم صادر عن قطاع الرقابة على البنوك، حصل "يمن برس" على نسخة منه، كافة البنوك وشركات الصرافة للتعامل بالدولارات البيضاء في الايداع والمصارفة بالأسعار السائدة في السوق المحلية.

وألزم البنوك وشركات الصرافة بقبول الدولارات البيضاء إصدار 2003 و 2006 كأداة دفع فيما بينها دون أي تمييز مع فئة الدولارات ذات الإصدارات اللاحقة.

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وشدد على ضرورة التعامل بتلك الفئة من الدولارات كوسيلة لصرف الحوالات الواردة بالدولار وسحوبات الأفراد والكيانات والجهات الحكومية.

وتوعد البنك المركزي بصنعاء من يرفض التعامل بتلك الفئة من الدولارات من البنوك والعملاء بعقوبات تساوي ثلاثة أضعاف المبلغ الذي تم رفضه.