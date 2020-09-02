شكرا لبحثكم عن خبر مسؤول كبير يقدم استقالته في عدن ويوجه دعوة هامة لبقية المسؤولين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قدم مدير عام مديرية التواهي في العاصمة المؤقتة عدن، عبدالحميد الشعيبي، اليوم الثلاثاء، استقالته ضمن استقالة جماعية لمكتب عمليات المحافظة.
وأمس الاثنين، أطلق الشعيبي دعوة لمدراء عموم مديريات عدن ووكلاء المحافظة لتقديم استقالاتهم بشكل جماعي لمحافظ عدن أحمد لملس لمنحه الفرصة في اختيار فريق عمله المناسب، الأمر الذي حصد تفاعلا واسعا.
ودعا الشعيبي كافة مدراء العموم والوكلاء في محافظة عدن إلى التوجه إلى مكتب عمليات المحافظة للتوقيع على الاستقالة الجماعية.
وذكر مكتب إعلام مديرية التواهي، أن الشعيبي سلم اليوم الثلاثاء مذكرة استقالة جماعية مبتدئا بتوقيعها لمكتب عمليات ديوان محافظة عدن.
والسبت الماضي، تسلم محافظ عدن التابع للمجلس الانتقالي أحمد لملس مهامه الدستورية من المحافظ السابق أحمد سالم ربيع.
وعيّن رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي لملس محافظًا لعدن مطلع يوليو الماضي بناء على مباحثات رعتها السعودية لتسريع اتفاق الرياض.
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