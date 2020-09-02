شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يقطعون جسد معلم حياً بطريقة وحشية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اتهمت منظمات حقوقية، الحوثيين بإعدام المدرس “محمد عبدالله محسن سلبة” بطريقة وحشية، بعد أن أقدم عناصرهم على اختطافه من مدينة حجة، لافتةً إلى أن المدرس تعرض لعمليات تعذيب استمرت لأربعة أيام متواصلة.

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وأوضحت أن عملية الإعدام تمت على مراحل من خلال تقطيع عدة أجزاء من جسد المدرس، وهو حي على مدار أربعة أيام متواصلة، مشيرةً إلى أن المختطفين تركوه ينزف حتى فارق الحياة متأثراً بجراحه.

وسبق لجماعة الحوثي أن ارتكبت عدة جرائم بحق الكوادر التدريسية في المناطق التي تسيطر عليها، حيث شهد آذار الماضي، حملة اختطاف بحق سبع مديرات للمدارس واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وكانت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين، أكدت مقتل 200 معتقل ومختطف في سجون الحوثيين حتى مطلع العام 2020، أثناء خضوعهم لعمليات تعذيب قاسية.