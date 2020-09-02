شكرا لبحثكم عن خبر شخص يرتكب "مذبحة دامية" ويقتل 7 من أقاربه في مأرب (تفاصيل) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
قام أحد المواطنين اليوم الثلاثاء، بقتل سبعة أشخاص من أسرته في مديرية الجوبة بمحافظة مأرب، شرقي العاصمة صنعاء.
وأفادت مصادر محلية أن عبد المنعم البحري في مديرية الجوبة يعاني من أمراض نفسية أقدم على قتل سبعة أشخاص من أسرته بينهم نساء وأطفال رمياً بالرصاص من سلاحه الـ "كلاشنكوف" قبل أن يتم قتله من قبل أحد أقاربه.
وبحسب المصادر فإن البحري استهدف أقاربه وهم على متن باص، مما أسفر عن مقتل خمسة رجال وامرأتين وإصابة امرأة أخرى، قبل أن يتم قتل الشخص من قبل أحد أقاربه.
وأشارت المصادر إلى أن "البحري" يعاني من مرض نفسي وسبق أن قتل أحد الأشخاص.
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