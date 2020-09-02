شكرا لبحثكم عن خبر في جريمة وحشية هزت اليمن.. ثلاثة أشقاء يقتلون أخاهم أمام أطفاله! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أقدم ثلاثة أشقاء على قتل شقيقهم الرابع، أمام أطفاله في جريمة بشعة هزت محافظة الضالع (جنوبي البلاد). Advertisements وقالت مصادر محلية إن ثلاثة أشقاء قتلوا شقيقهم "عبدالرحيم أحمد علي"، مساء الإثنين، بمديرية الحصين في محافظة الضالع بسبب خلاف حول مجاري الصرف الصحي. وأشارت المصادر إلى أن الأشقاء الثلاثة قتلوا أخاهم أمام أطفاله في عملية وحشية لاقت استنكاراً كبيراً من أبناء المنطقة. وتزايدت في الآونة الأخيرة جرائم الاعتداءات والقتل في المحافظة كان آخرها اقتحام مواطن الأسبوع الماضي مقيل قات في قرية نعمان بمديرية المفلحي بيافع واطلاقه النار ما أدى إلى مقتل إبن عمه وإصابة 3 ثلاثة آخرين.

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