شكرا لبحثكم عن خبر مصادر تكشف اسماء قيادات الحوثيين التي اطلقت النار على المحتجين في دمت بالضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شهدت مديرية دمت شمال الضالع جنوب اليمن امس الثلاثاء تظاهرات احتجاجية وعصيان مدني شامل وإغلاق للمحلات التجارية رفضا لسياسات ميليشيات الحوثي الانقلابيه وإجراءاتها التعسفية والتجويعيه بحق المواطنين من خلال منع التعامل وتداول العملة الجديدة.

حيث تعاملت مليشيا الحوثي الانقلابيه بمدينة دمت مع المظاهرات والعصيان الذي شهدته المدينة باستخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين وتقوم باستخدام مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة نوع سلاح الرشاشات والمعدلات والكلاشنكوف من أجل تفريق المتظاهرين في مدينة دمت.

وأكدت مصادر خاصة أن مسلحين المليشيات الحوثي “حضار الشامي، ومحمد مثنى الجرموزي، قاما بإطلاق الرصاص على المتظاهرين في مدينة دمت ما أسفر عن تعرض مواطنين من أبناء دمت لاصابات مختلفة.