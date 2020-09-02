شكرا لبحثكم عن خبر أوتشا: إيقاف علاج ربع مليون طفل مهددون بالوفاة في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (أوتشا)، في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، عن تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بنسبة 24%.

وقال إن جهود الاستجابة تعاني من نقص التمويل، مشيرا إلى تلقي 811 مليون دولار أمريكي من أصل ثلاثة مليارات و380 مليون دولار مطلوبة لتمويل البرامج الإنسانية.

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وأشار إلى توقف علاج أكثر من ربع مليون طفل يعانون من سوء التغذية الحاد خلال شهر سبمتبر الجاري، مؤكدا أنهم مهددون بالوفاة.

ولفت البيان إلى إغلاق نصف برامج المياه والصرف الصحي في 15 مدينة، بالإضافة إلى إيقاف دعم 400 مرفق صحي، متوقعا حرمان تسعة ملايين شخص من الرعاية الطبية.

وأضاف البيان أنه تم تحصيل نصف تعهدات مؤتمر المانحين لليمن، من أصل مبلغ 1.35 مليار دولار.