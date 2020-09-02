شكرا لبحثكم عن خبر الحكم بإعدام مرتكب جريمة حي إنماء بعد أقل من شهر على ارتكابها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أصدرت محكمة البريقة الابتدائية بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم الثلاثاء، حكما بإعدام مرتكب جريمة قتل امرأة وابنتيها بعد أقل من شهر على الجريمة التي هزت المجتمع واشتهرت بـ"جريمة حي إنماء".

وقضى منطوق الحكم "بإدانة المتهم قاسم البن، ومعاقبته بالإعدام رميا بالرصاص قصاصا وتعزيرا، والجلد ثمانين جلدة حدا لارتكابه جريمة شرب الخمر".

وعقدت المحكمة جلستها العلنية برئاسة القاضي عمار علوي مسعود رئيس المحكمة وحضور أمين السر ووكيل النيابة العامة ومحاميا الضحايا والمحامي المكلف من قبل المحكمة للدفاع عن المتهم.

وكان القاتل قد أقدم في التاسع من أغسطس الماضي على ارتكاب جريمته الشنيعة التي راحت ضحيتها عمته وابنتاها اللتين لا يتجاوز عمرهما 12 سنة، بالإضافة الى جرح زوج عمته وسط مدينة انماء السكنية بعدن .

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