الجيش الوطني يلقن مليشيا الحوثي دروساً قاسية شرقي صنعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجيش الوطني يلقن مليشيا الحوثي دروسا قاسية شرقي صنعاء

الأربعاء 2 سبتمبر 2020

الخليج 365

سقط قتلى وجرحى في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية، مساء الثلاثاء، بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء.

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وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن أبطال الجيش الوطني والمقاومة أفشلوا هجومًا شنّته مليشيات الحوثي على أحد المواقع العسكرية في جبهة نجد العتق، وأجبروا تلك العناصر على الفرار بعد أن أوقعوا العديد منهم بين قتيل وجريح.

وأضاف أن المليشيات الحوثية تكبّدت خسائر أخرى في الأرواح والمعدّات بنيران مدفعية الجيش وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت تجمعات وتعزيزات للمليشيات في مواقع متفرقة بمديرية نهم.