شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي في صنعاء يفاجئ الجميع ويصدر إعلان هام هذا ما سيحدث من يوم غد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء، مساء اليوم الثلاثاء، لكافة التجار عن بيع الدولار لهم بسعر 600 ريال، في ظل تدهور قيمة الريال اليمني في عدن والمحافظات المحتلة وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية. . قد يهمك ايضاُ Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed وقالت لجنة مدفوعات البنك المركزي في تعميم لكافة تجار المواد الغذائية الأساسية أنها ستبيع الدولار لهم بسعر 600 ريال إبتداءاً من يوم غداً الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020م. يأتي ذلك في ظل تدهور سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في المحافظات المحتلة، وارتفاع سعر السلع الغذائية الأساسية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي في صنعاء يفاجئ الجميع ويصدر إعلان هام هذا ما سيحدث من يوم غد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.