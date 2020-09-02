شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. هروب علي محسن والعيسي من السعودية وتوجيهات بتسليم هذه المحافظة للانتقالي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الإعلامي والناشط الجنوبي صلاح بن لغبر نقلا عن مصادر خاصة عن إمهال مليشيا الإخوان والقاعدة أيام للانسحاب من شقرة إلى مأرب.

وفي تغريدة له على تويتر قال بن لغبر:” مصدر خاص: مهلة أيام لقوات الاخوان المسلمين وتنظيم القاعدة المسماة (جيش وطني) للانسحاب من شقرة والعرقوب وقرن الكلاسي إلى مارب”..

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ويأتي كلام بن لغبر بعد صدور أمر ملكي سعودي بأنهاء خدمة قائد القوات المشتركة وإحالته إلى التقاعد والتحقيق حيث اعتبر مراقبون أن القرار السعودي يأتي مقدمة لمحاسبة قادة القوات المشتركة التابعين لحكومة الإخوان ولتصحيح مسار عمليات التحالف في اليمن.



بن لغبر كشف في تغريدة لاحقة عن مصادر مقربة عن نية رجل الاعمال احمد العيسي المقرب من الاخوان وعلي محسن الهروب من المملكة العربية السعودية خلال يومين.



مشيرا الى أن العيسي يعد زعيم مافيا الفساد واحد كبار تجار الحرب في اليمن ، وان ذلك يأتي ضمن تداعيات الإطاحة بقائد القوات المشتركة الفريق فهد بن تركي.



مضيفا : هي مافيا فساد ثنائية مرتبطة بشكل بنيوي بشخصيات فساد يمنية معروفة بينها اولاد هادي واحمد العيسي وعلي محسن الاحمر واخرون كثر، سيجر بعضهم بعضا كأحجار الدومينو تحت قبضة العدل والحساب التي يقودها.



وكانت تقارير غربية اتهمت في وقت سابق علي محسن الأحمر وقادة عسكرية أخوانية بالجيش الوطني بالفساد وتمويل الجماعات الإرهابية من تنظيم القاعدة وداعش في اليمن.