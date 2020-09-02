شكرا لقرائتكم خبر عن "بن لزرق" يتحدث عن حرب أخرى أشد ضراوة ويوجه رسالة عاجلة للرئيس هادي وجميع المسؤولين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه الصحفي اليمني فتحي بن لزرق اليوم الثلاثاء رسالة هامة للرئيس هادي وقيادة التحالف العربي وجميع المسؤولين في البلاد.

وقال بن لزرق في منشور له :"نعلم وتعلمون أنتم أنكم تعيشون في الخارج منذ سنوات وتتسلمون مرتباتكم بالعملة الصعبة ويدرس أبناؤكم في المدارس الفاخرة وقد لا تفهمون محتوى هذه الرسالة"..

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وأضاف فتحي في رسالته "نود أن نلفت عنايتكم إلى أن ثمة حرب أخرى غير حرب القذائف والدبابات والمدافع يواجهها الشعب اليمني وقد لا تصلكم أخبارها وقد لا تستشعرون مضارها".

وأوضح قائلا :" إن هذه الحرب هي حرب انهيار العملة التي بلغت هذا الصباح أكثر من 820 ريالا للدولار الواحد".

وتابع :" نود أن نلفت عنايتكم أيضا أن شعبكم الكريم لم يتسلم مرتباته منذ 5 أشهر ونيف وجزء من الشعب لم يتسلم مرتباته منذ سنوات طوال".

وناشد رئيس تحرير صحيفة عدن الغد المسؤولين بسرعة التحرك لإنقاذ مايمكن إنقاذه قبل أن نرى الناس وهي تموت جوعا على قارعة الطرقات ، حد تعبيره .

كما وجه رسالته لقيادة التحالف العربي قائلا :"نعلم وأنتم تعلمون أنكم تسيطرون على اليمن برا وبحراً وجواً منذ 6 سنوات وتضعون يدكم على الجزر والموانئ وتتحكمون بكل شيء.. لذلك ووفقا لما يحدث واستنادا إلى مسؤولية أخلاقية وقانونية ملقاة على عاتقكم فأنتم ملزمون بالتدخل لإنقاذ العملة اليمنية ولن نعفيكم عن هذه المسؤولية أبدا".

وخاطب فتحي المعبوث الأممي لدى اليمن بالقول :" السيد مارتن جريفث ، أنت ومكتبك والذين لم نرى منكم أي جهد لإنقاذ الشعب اليمني سوى استنزاف ميزانية مالية ضخمة بملايين الدولارات ".