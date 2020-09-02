شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ورد الآن.. المركزي اليمني بصنعاء يصدر إعلان سار.. وهذا ما سيحدث إبتداءاً من يوم غد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن البنك المركزي اليمني في صنعاء، مساء اليوم الثلاثاء، لكافة التجار عن بيع الدولار لهم بسعر 600 ريال، في ظل تدهور قيمة الريال اليمني في عدن والمحافظات المحتلة وارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية.
وقالت لجنة مدفوعات البنك المركزي في تعميم لكافة تجار المواد الغذائية الأساسية أنها ستبيع الدولار لهم بسعر 600 ريال إبتداءاً من يوم غداً الأربعاء الموافق 2 سبتمبر 2020م..
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يأتي ذلك في ظل تدهور سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في المحافظات المحتلة، وارتفاع سعر السلع الغذائية الأساسية.
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