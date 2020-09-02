شكرا لقرائتكم خبر عن ضابط سعودي يكشف تفاصيل خطيرة عن مصير قيادات عسكرية كبيرة في الجيش الوطني. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال قائد عسكري رفيع في الجيش السعودي الثلاثاء أن قرار إقالة قائد القوات المشتركة للتحالف في اليمن الأمير فهد بن تركي من منصبة ‏برفقة عدد من قيادات الجيش لن يقتصر على من تم إقالتهم وإحالتهم للتحقيق.

وأكد نايف الدوسري وهو ضابط في الجيش السعودي أن الإقالات ستطال قيادات سعودية كبيرة وقيادات في الحكومة الشرعية اليمنية ..

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ونشر الدوسري تدوينة على حسابه في تويتر اشار فيها إلى ان الإقالات التي قام بها الملك سلمان ستطال قيادات يمنية من بينها قيادات في هرم السلطة.

وقال متابعون أن تصريح الدوسري يشير الى ان القرار سيشمل اقالة نائب الرئيس على محسن الأحمر ووزير الدفاع الفريق اللواء محمد علي المقدشي.

وكان مصدر دبلوماسي يمني في الرياض افاد في وقت سابق بأن قرار الملك سلمان سبقه مشاروات واجتماعات بين قيادات يمنية وإماراتية وسعودية وتطرق أحد تلك الإجتماعات الى ازاحة وزير الدفاع وتعين رىيس هيئة الاركان صغير عزيز خلاف له .

وأطاح أمر ملكي أمس الاثنين بقائد القوات المشتركة الأمير فهد بن تركي وعين خلفا له نائب رئيس هيئة الأركان السعودي الفريق الركن مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع قائدا للقوات المشتركة وإحالة الأمير فهد بن تركي وعدد من القيادات العسكرية السعودية للتحقيق .