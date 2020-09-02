شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : سقوط مديرية جديدة في "مأرب" (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي، (لدعم الشرعية في اليمن)، في الساعات الاولى من فجر اليوم الاربعاء، غارات مركزة استهدفت مواقع مستحدثة للمليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في مديرية مدغل عقب سيطرتها على مركز المديرية مساء الثلاثاء، بعد معارك عنيفة خاضتها مع القبائل.

وافادت مصادر قبلية لـ(نافذة اليمن)، أن مقاتلات التحالف، قصفت مواقع حوثية استحدثتها المليشيات في مديرية مدغل، مؤكدة أن الغارات الجوية أسفرت عن تحقيق إصابات مباشرة تكبد فيها المتمردين خسائر فادحة بالعتاد والارواح..

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وكانت المليشيات الحوثية - ذراع إيران باليمن - قد تمكنت في وقت سابق من مساء الثلاثاء، من السيطرة على مركز مديرية مدغل بمحافظة مأرب.

وافادت مصادر عسكرية وميدانية، بأن مليشيا الحوثي احكمت الثلاثاء سيطرتها على سوق مدغل والكمب بمركز المديرية والتي تعتبر الطريق الوحيد المؤدي إلى معسكر ماس عبر الصحراء.

وأكدت المصادر أن سيطرة المليشيا الإرهابية، على سوق مدغل والكمب، يشكل خطرا كبيرا على كافة الواحدات العسكرية التابعة للمنطقة السابعة في حالة لم يتم القضاء على تواجد العناصر الحوثية.

وبينت المصادر أن المليشيات بعد سيطرتها على مدخل، يستطيع الانقلابيون قطع الطريق كامل على جبهتي نجد العتق وصلب التابعتين لمديرية نهم، إضافة إلى معسكر ماس ويعرضهما للسقوط من تحت سيطرة الجيش التابع للشرعية.. مؤكدة أن المتمردين سيتمكنوا من السيطرة على منطقة حلحلان ووادي الجفرة وصحراء اللسان.