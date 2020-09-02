شكرا لقرائتكم خبر عن دقت طبول الحرب.. إسرائيل تعلن الحرب رسميا على إيران والاخيرة تتوعد أبوظبي بالمسح من على الخارطة. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الإعلام الإسرائيلي عن إعلان تل أبيب الحرب رسميا على ايران بعد تحركات إسرائيلية للسيطرة على منافذ مياه الخليج العربي والذي أشار إليه موقع ” جي فوروم ” الناطق باللغة العبرية بأن الإمارات وفرت موطئ قدم لإسرائيل في اليمن عبر جزيرة سقطرى الاستراتيجية لمراقبة حركة الملاحة البحرية والجوية في مياه البحر العربي والمحيط الهندي والخليج العربي .

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وأكد الموقع العبري إن إسرائيل والإمارات تعملان على إنشاء مرافق عسكرية واستخباراتية في الجزيرة الاستراتيجية، لرصد تحركات البحرية الإيرانية في المنطقة، وتحليل الحركة البحرية والجوية في جنوب البحر الأحمر.

ولفت الموقع إلى أن ذلك يأتي ضمن تعاون سري مستمر منذ عدة أعوام، لمراقبة تحركات مليشيا الحوثي والسيطرة على الملاحة البحرية في المنطقة، بحسب الموقع.

واعتبر محللون عسكريون بأن ذلك بمثابة إعلان رسمي للحرب من قبل إسرائيل والإمارات على ايران ولم يعد مجرد استفزازات لطهران التي توعدت ابوظبي بالرد القاسي والمزلزل لها في حال حدث أي اعتداء إسرائيلي من أراضيها أو مياها على ايران متوعدة بمسح الإمارات من على الخارطة .

وكان وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري الإيراني قد وجها رسائل تهديد واضحة لابوظبي عقب إعلانها التطبيع الرسمي مع تل ابيب .

وكانت مصادر عربية وفرنسية قد أكدت إجراء الاستخبارات الإماراتية والإسرائيلية عملية مسح في جزيرة سقطرى لتثبيت محطات استخباراتية لمراقبة خليج عدن وباب المندب وبحر العرب.

ونقلت منظمة “ساوث فرونت” للتحليل والاستخبارات عن تلك المصادر قولها، إن تلك العملية تأتي استكمالا لعمل المحطة التي أسستها إسرائيل على جبل “امباسيرا” بأريتيريا لمراقبة جنوب البحر الأحمر وغرب اليمن.

وسهلت أبوظبي ، في يونيو (حزيران) الماضي، عملية سيطرة قوات الانتقالي الجنوبي على سقطرى، وإجبار المحافظ على مغادرة الجزيرة.