شكرا لقرائتكم خبر عن اسرة الطفلة ليان مطيع تناشد أهل القلوب الرحيمة بعلاج ابنتها والسفر بها للخارج لاجراء عملية زراعة جلد نتيجة احتراق جسدها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الغيضة /خاص.

وجهت اسرة الطفلة المريضة ليان مطيع التي تعاني من حروق من الدرجة الثالثة.

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مناشدة انسانية وعاجلة إلى أهل الخير والباحثين عن الأجر والاحسان وذوي الضمائر الانسانية الحية واصحاب الايادي البيضاء والقلوب الرحيمة لانقاذ حياة طفلتهم التي تبلغ من العمر ٣اعوام و ٣ أشهر.

الطفلة ليان مطيع تعرضت للحادثة أثناء لعبها مع رفاقها الأطفال وبغمضة عين شاء القدر ان يشعل أحد الأطفال النار على أحد الكراتين التي كانت بداخله الطفلة لتصاب ليان بحروق من الدرجة الثالثة في منطقة البطن و الظهر و الحوض واحدى رجليها مع بعض مناطق من ساعد اليد، ووفقا للتقارير الطبية الصادرة من مستشفى الغيضة المركزي فإن الطفلة ليان بحاجة على وجه السرعة إلى تلقي العلاج خارج اليمن و عمل لها عملية زراعة جلد حيث أن اسرتها لا تملك المال من أجل تسفير ابنتهم إلى مسقط بسلطنة عمان، ونظرا للحالة الاجتماعية المتعبة التي تعيشها الأسرة ناشدت أهل الخير و أصحاب القلوب الرحيمة والباحثين عن الأجر والخير لإنقاذ حياة ابنتهم ليان.



فمن يريد الأجر والخير والثواب الجزيل عند الله ويرغب بزرع الابتسامة في وجه الطفلة ليان مطيع ويساعد اسرتها التواصل مع مدير المستشفى الغيضة المركزي أ. محسن بلحاف أو عبر الرقم ٧١٤٤٥٥٠٣٣