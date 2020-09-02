شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر روسي يكشف ما قاله الحوثي عن أنباء إنشاء قواعد إماراتية في اليمن لصالح إسرائيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق القيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية ، محمد علي الحوثي، اليوم الثلاثاء، على تقارير تحدثت عن إنشاء الإمارات قواعد عسكرية في اليمن، لصالح إسرائيل.

وقال محمد الحوثي، وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام في صنعاء، عبر حسابه على "تويتر"، إن:.

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"الحديث عن قواعد إماراتية في اليمن تستفيد منها إسرائيل هو إثارة إعلامية".

وأضاف أن الهدف من تلك الإثارة "التتويه عن موطئ القدم الحقيقي الذي وضعته الإمارات على أراضيها لإسرائيل بالقرب من إيران"، معتبراً أن ذلك "كان حلماً للكيان (في إشارة إلى إسرائيل) في الماضي".

وكان تقارير تحدثت عن توفير الإمارات موطئ قدم لإسرائيل في جزيرة سقطرى جنوبي اليمن لإنشاء قواعد عسكرية لرصد التحركات البحرية الإيرانية، وتحليل الحركة البحرية والجوية في جنوب البحر الأحمر.