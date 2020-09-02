شكرا لمتابعة خبر عن حزب المؤتمر يستنفر أنصاره إلى جبهات القتال في مأرب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استنفر حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب، قياداته وقواعده وأنصاره، إلى جبهات القتال، ضد الحوثيون، في كافة مواقع المواجهات.

وتزامنت الدعوة، مع معارك عنيفة تشهدها محافظة مأرب بين الجيش والقبائل من جهة، والحوثيون من جهة أخرى، تمكنت خلالها من التقدم بعدة جبهات.

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وقال رئيس فرع المؤتمر الشعبي، ووكيل محافظة مأرب، الشيخ عبدالواحد القبلي نمران، في بيان، إن قيادات وقواعد المؤتمر بالمحافظة كان لهم الشرف والسبق منذ الوهلة الأولى في الوقوف مع إخوانهم في الأحزاب والتنظيمات السياسية ورجال القوات المسلحة والأمن ورجال القبائل في جميع الجبهات لمقارعة جماعة الحوثي.

وأكد الشيخ القبلي أن الدفاع عن الوطن شرف ووسام يفخر به دوما المؤتمر الشعبي العام، شاكراً دول التحالف العربي بقيادة السعودية لما تقدمه من دعم ومساندة للشعب اليمني.