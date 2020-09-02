شكرا لمتابعة خبر عن السعودية : تعين محافظا لسقطرى من “الانتقالي” دون قرار من الرئيس هادي ؟! ( تفاصيل ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر محلية في محافظة أرخبيل سقطرى تسليم قائد قوات الواجب السعودية العميد ركن بحري عبد الرحمن الحجي، إدارة المحافظة للقيادي في “المجلس الانتقالي الجنوبي” صالح علي، دون قرار تعيين من الرئيس هادي.

وقالت المصادر: “جرى الأحد في ديوان المحافظة تسليم ادارة سقطرى لوكيل المحافظة المتمرد الموالي للانتقالي صالح علي ليكون محافظا للجزيرة” بعد 3 أشهر من سيطرة “الانتقالي” على سقطرى بدعم السعودية والإمارات.

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في المقابل، استنكر مشايخ سقطرى الخطوة التي أقدمت عليها السعودية المتمثلة في تمكين الانقلابيين في الجزيرة، وأكدوا أنها “مخالفة صريحة للإجراءات الدستورية اليمنية وأهداف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن”.

ووصف مشايخ محافظة أرخبيل سقطرى الخطوة السعودية بأنها “تفوق خطورة الانقلاب العسكري على السلطة الشرعية في الجزيرة، لأنها تشرعن انقلاب الانتقالي باستخدام قيادات متمردة على الشرعية في السلطة المحلية”.

يأتي الاجراء السعودي بعد نشوب خلافات بين قيادات مليشيا “الانتقالي” وتطويق علي عمر كفيان مبنى المحافظة ومنع رأفت الثقلي من دخوله، نتيجة خلافات بين أجنحة ميليشيات الانتقالي المنقسمة بين السعودية والإمارات.

وسيطرت مليشيا “المجلس الانتقالي الجنوبي” على محافظة سقطرى ومؤسساتها في 19 يونيو الماضي بدعم واسناد مباشر من الامارات وتواطؤ قوات الواجب السعودية في الجزيرة، بانسحابها من المواقع التي تسلمتها من الجيش الوطني.