شكرا لمتابعة خبر عن اختطاف شيخ قبلي في مأرب وقبائل عبيدة تتداعى لنصرة آل حتيك وتطالب العرادة بالإفراج الفوري عن الشيخ ( جحيشان ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية امس الثلاثاء بأن قوات الأمن الخاصة بمدينة مأرب اعتقلت أحد أبرز مشايخ قبيلة عبيدة , عقب وصولة الى المجمع الحكومي بالمدينة شرق اليمن . وقالت المصادر إن محافظ مأرب الشيخ سلطان العرادة طلب من الشيخ صالح جحيشان القدوم الى مدينة مأرب لمناقشة قضية مقتل محسن سبيعان عقب اندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات الامن ومسلحين قبليين في مديرية الوادي على خلفية القضية . جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: فيديو جديد للسعودية أمل الشهراني يثير الجدل بعد ظهورها العاري على الشاطئ السعودية الهاربة رهف القنون .. تتقدم للرجل بطلب خاص .. يقابل بهجوم عنيف عليها شاهد : شبان شبه عراة وفتيات بالـ”بيكيني” ورقص في حفل مختلط في السعودية يشعل مواقع التواصل بكاملها! (فيديو خادش للحياة) ذئب بشري بالكويت “لم يتمالك شهوته” أمام جمال أمريكية تسير بالشارع.. أوشك على هتك عرضها و”صدفة” أنقذتها شاهد : اختلاط ورقص “على واحدة ونص” لطالبات الثانوية في الأردن يثير الجدل! (فيديو جرئ وخادش للحياة) Advertisements كويتي جاء لمنزل والد طليقته .. طرق الباب ففتحت له وهذا ما فعله بها! شاهد : السعودية العنود العيسى ترد على حبيبها وعشيقها بتسجيل صوتي .. بعد فضحها ونشر صورها بأوضاع مخلة! (صور وتفاصيل) شاهد : ظاهرة غريبة ونادرة تجتاح السعودية..والسلطات تطلق تحذير عاجل شديد اللهجة إلى المواطنين والوافدين في المملكة (فيديو) أحلام تخرج عن صمتها وتعلق على تورط شركة شهيرة تتعامل معها في قضية غسيل الأموال بالكويت شاهد : ابنة الفنانة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بفستان شفاف (فيديو) || لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد وأوضحت المصادر بأن قوات الامن اعتقلت الشيخ جحيشان ابرز مشايخ ال حتيك وقبيلة عبيدة , فور وصولة إلى مدينة مأرب تلبية لدعوة تلقاها الأخير من العرادة طالبة بزيارته في المجمع الحكومي بالمدينة. ويرى مراقبون بأن قبائل ال حتيك , التابعة لقبيلة عبيدة ستواجه خطوة اعتقال الشيخ صالح جحيشان بالتصعيد لاسيما وأن قبائل عبيدة كانت قد رفضت مقتل أسرة ال سبيعان وطالبت بمحاكمة المتورطين . ويعد الشيخ جحيشان من أبرز مشايخ ال حتيك وعبيدة التي كان لها موقف مغاير من مقتل سبيعان وأقاربه واحراق منزله من قبل قوات الامن الخاصة التابعة لقوات الشرعية في مأرب.

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كانت هذه تفاصيل خبر اختطاف شيخ قبلي في مأرب وقبائل عبيدة تتداعى لنصرة آل حتيك وتطالب العرادة بالإفراج الفوري عن الشيخ ( جحيشان ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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