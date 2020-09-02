شكرا لمتابعة خبر عن تقرير طبي رسمي يحسم الأمور ويوقف الجدل بشأن الطفلة اليمنية خديجة (وثيقة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - تقرير طبي رسمي يحسم الأمور ويوقف الجدل بشأن الطفلة اليمنية خديجة (وثيقة)

2020/09/02 الساعة 05:53 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

أكد تقرير طبي صادر عن مستشفيات "ابو الريش" في العاصمة المصرية القاهرة، الاثنين الماضي الموافق 31|8|2020 م ، ان الطفلة خديجة التي اثارت الرأي العام اليمني والمصري خلال الايامً السابقة، لاتعاني من تقيؤ دموي وان حالتها الصحية جيدة.

وجاء في التقرير الطبي، ان الطفلة خديجة حضرت إلى المستشفى في تاريخ 2020/8/24، الموافق ليوم الاثنين الماضي، تشكو من تقيؤ دموي.

واوضح التقرير، انه بعد الكشف الطبي على الطفلة وعمل المحاليل اللازمة وغسيل معدة تبين انه لايوجد اَي تقيؤ دموي ولا يوجد اَي أمراض أخرى؛ مؤكدا انه تم حجز الطفلة في الطورائ لمدة 12 ساعة حتى صباح اليوم التالي والطفلة بصحة جيدة وتم خروجها حيث ان العلامات الحيوية بحالة جيدة (الضغط والسكر والأكسجين ونسبة الدم 11 ونصف).

==========================================================

جديد المحيط بر س قد يهمك ايضاً:

رئيس الوزراء يعلن رسميا استقالته من منصبه ويعترف انه عاجز عن اداء مهامه

اخطر شجرة في العالم..لاتقترب منها لانها ستقضي عليك ( 2 صور )

الصين تدق ناقوس الخطر..فيروس كورونا القاتل ينتقل للبيوت بطريقة لا تصدق

خبير أمريكي يكشف معلومات مخيفة ويؤكد بالدليل القاطع ان نهاية العالم وشيكة

تقرير طبي رسمي يحسم الأمور ويوقف الجدل بشأن الطفلة اليمنية خديجة (وثيقة)

المملكة تحتجز 300 نزيل وتمنعهم من مغادرة الفنادق بعد حدوث هذه الكارثة

بيان شديد اللهجة من شيخ الأزهر ردا على إحراق القرآن الكريم في المملكة ( صورة )

مصر.. تفاصيل جديدة حول جريمة ذبح شقيقتين وقطع لسان إحداهما .. والكشف عن الجاني ودوافعه

شاهد بالفيديو.. آخر ظهور للداعية أبو غازي الشمري من داخل المستشفى قبل وفاته

شاهد.. لحظة مروعة.. شخص يقتحم محل حلاقة ويفرغ رصاص مسدسه في رأس “زبون”

فاكهة يمنية شهيرة تقضي على ضعف الرجال وتعالج 8 أمراض خطيرة

تفاصيل التهمة الموجهة لقائد القوات المشتركة ونائب أمير الجوف .. والكشف عن باقي أسماء المتهمين المحالين للتحقيق

Advertisements

موظف لبناني بمستشفى الملك فيصل ينشر عبارات مسيئة للمملكة .. والمستشفى يعلق ببيان عاجل

شاهد بالصور .. ولي العهد يلتقي “جاريد كوشنر” كبير مستشاري الرئيس الأمريكي ترامب

الاعلان رسميا عن الغاء نظام الكفالة وتحديد الحد الادنى لرواتب المقيمين

خلال محاكمته.. شاهد: رد غريب من “عمر البشير” بشأن مقر سكنه !.. (فيديو)

رئيس حزب بارز ينتقد اداء رئيس الجمهورية ويدعوا لسحب الثقة منه

السلطات السعودية تعلن رسميا تجهيز 90 فرقة لمواجهة حامية الوطيس على حدودها مع اليمن



بن زايد يباغت الفلسطينيين بأول رسالة بعد التطبيع مع اسرائيل ( نص الرسالة )

الجوازات السعودية تحدد الفئات التي لن يتم تجديد اقامتهم وسيتم ترحيلهم نهائيا

المركز الوطني للأرصاد.. يحذر من انهيارات صخرية وامطار متفاوتة الشدة خلال الساعات القادمة

عاجل: الاعلان رسميا عن الغاء نظام الكفالة وتحديد الحد الادنى لرواتب المقيمين

القبض على رجل الأعمال صلاح دياب.. ومصدر: متهم في قضايا مالية

نجوى كرم وكارول سماحة ونانسى عجرم ويارا يشدن بلقاء فيروز وماكرون

كشف محادثات سرية معها...تعرف على الدول العربية التي قال نتنياهو انها ستطبع مع إسرائيل

“مجتهد” يكشف تفاصيل خطيرة عن عزل الملك سلمان للأمير فهد بن تركي واعتقال مجموعة ضباط كبار

لماذا اطاح الملك سلمان بقائد قوات التحالف في اليمن وما دور محمد بن سلمان ومن القائد الجديد للتحالف.. تفاصيل

الى ذلك اكد الطبيب اليمني غسان البذيجي المتابع الاول لقضية الطفلة خديجة منذ تاريخ 2020/8/14م، في منشورا بصفحتة على الفيس بوك، ان التقرير الصادر عن مستشفيات "ابو الريش" هو اول تقرير طبي رسمي يؤكد سلامة الطفلة.

اما بالنسبة لتقرير الطب الشرعي فقد أوضح الطبيب البذيجي، انه تم الكشف على الطفلة وسيظهر خلال الأيام او الاسابيع القادمة، مشيرا، الى ان هناك اجراءات طويله بهذا الخصوص. وأضاف، نرجوا من الجهات المختصة التسريع بالكشف عن التقرير النهائي لإقفال هذه القضية التي حاول البعض الاسترزاق منها واستغلالها بطريقه غير قانونيه.



