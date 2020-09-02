شكرا لبحثكم عن خبر تعيين بروفيسور يمني بجامعة يابانية رفيعة و ”لقمان” الى جامعة أمريكية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تعيين بروفيسور يمني بجامعة يابانية رفيعة و ”لقمان” الى جامعة أمريكية ذكرت مصادر إعلامية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم تعيين البروفيسور اليمني، مروان ذمرين في جامعة اوساكا اليابانية الرفيعة، ذات الترتيب 72 للجامعات الافضل في العالم.

ويأتي تعيين البروفيسور ذمرين، بالتزامن مع إختيار

معهد "جوان كروك للسلام والعدل"، التابع لجامعة "سان دييغو" الإمريكية، للناشطة اليمنية، منى لقمان مع أربع نساء أخريات حول العالم، لمنحة زمالة مدتها 12 شهرا، ضمن برنامج صانعات السلام للعام 2021-2020.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعيين بروفيسور يمني بجامعة يابانية رفيعة و ”لقمان” الى جامعة أمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.