شكرا لبحثكم عن خبر مؤتمر مارب يستنفر أنصاره إلى جبهات القتال ضد مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - استنفر حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة مأرب، الاثنين، قياداته وقواعده وأنصاره، إلى جبهات القتال، ضد مليشيا الحوثي، في كافة مواقع المواجهات.

وتزامنت الدعوة، مع معارك عنيفة تشهدها محافظة مارب بين الجيش والقبائل من جهة، والمليشيا من جهة أخرى.

وقال رئيس فرع المؤتمر الشعبي، ووكيل المحافظة، الشيخ عبدالواحد القبلي نمران، في بيان، إن قيادات وقواعد المؤتمر بالمحافظة كان لهم الشرف والسبق منذ الوهلة الأولى في الوقوف مع إخوانهم في الأحزاب والتنظيمات السياسية ورجال القوات المسلحة والأمن ورجال القبائل في جميع الجبهات لمقارعة المليشيا.

وأكد الشيخ القبلي أن الدفاع عن الوطن شرف ووسام يفخر به دوما المؤتمر الشعبي العام، شاكراً دول التحالف العربي بقيادة السعودية لما تقدمه من دعم ومساندة للشعب اليمني.

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