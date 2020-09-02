شكرا لبحثكم عن خبر اعلامي سعودي شهير: قائد القوات المشتركة الجديد سيكسر شوكة إيران في اليمن مثلما كسر شوكتها في البحرين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف الإعلامي السعودي سلمان الدوسري، اليوم، أهمية تعيين الفريق مطلق الأزيمع كقائد للقوات المشتركة في اليمن. وقال في تغريدة عبر "تويتر" "واجههم في البحرين وكسر شوكتهم.. والآن يواجههم في اليمن وسيواصل كسر شوكتهم".

وأضاف: "أسود سلمان سيفًا مسلطًا على أدوات إيران". جاء ذلك في مجمل رده على تغريدة للمدون السعودي البارز منذر آل الشيخ مبارك قال فيها: "السيرة الذاتية للبطل الفريق مطلق بن سالم الأزيمع القائد الحالي للقوات المشتركة من قاد قو ات درع الجزيرة التي دخلت البحرين إبان المخطط الإيراني لاحتلال البحرين".