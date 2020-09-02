شكرا لبحثكم عن خبر بآلية الكترونية جديدة.. جامعة صنعاء تعلن نسبة وموعد التقدم لاختبارات القبول في كليات الطب البشري والأسنان والصيدلة والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت جامعة صنعاء اليوم الثلاثاء بأن السبت المقبل ستبدأ اختبارات القبول والمفاضلة للعام الجامعي 2020-2021 بكليات الطب البشري والأسنان والصيدلة.

وأوضح رئيس الجامعة المعين من قبل ميليشيا الحوثي الدكتور القاسم عباس ان الاختبارات ستجري على مدى خمسة أيام وفي خمس فترات لليوم الواحد يتقدم في الفترة الواحدة 400 طالب من الحاصلين على معدل 85 بالمائة في الثانوية العامة كحد ادنى.

واكد القاسم ان الاختبارات التي حددت لها اربعة مراكز في كلية الحاسوب ومركز الحاسوب والتربية صنعاء وكلية الهندسة تجري ولأول مرة بطريقة الكترونية عبر جهاز ايباد لكل طالب يتمكن من خلاله الطالب من معرفة نتيجته فور اكمال الاختبار.

وأشار رئيس الجامعة إلى الخطوات التي أنجزتها الجامعة نحو اتمتة انشطة الجامعة عبر نظام سار الالكتروني كمتطلب اساسي للحصول على الاعتماد الأكاديمي الدولي الذي استكملت الجامعة متطلباته.

ولفت إلى ان شئون الطلاب قد اعدت جدول زمني لجميع الكليات سيعلن عنه تباعا وبنفس الآلية السابقة.